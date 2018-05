68 muuseumis avaneb Läti Vabariigi juubeli puhul ühisnäitus

Näitus ei jutusta üksnes neist aastakümnetest, mil Läti rahvusriik õitses, vaid heidab pilgu ka traagilistele, ebakindlatele ja kriitilistele hetkedele, mis hävitasid riigi ning õiguse teisiti mõelda. Tähelepanu on pööratud nii Läti olemuse kui ka selle järjepidevuse iseloomustamisele, väljapanek tutvustab Läti ühiskonna kujunemist selliseks, nagu me teame seda tänapäeval.

Läti kultuuriminstri Dace Melbārde sõnul on riigi juubeli auks sündinud ühisnäitus üks oluliseimad sündmusi alanud aastal. "Meie riigi sajandat aastapäeva tähistatakse tänu ajaloolaste loomingulisele meeskonnale enam kui 60 muuseumist esile toodud ajaloo alase meistriteosega. Meil kõigil on põhjust olla tänulik sellise loo eest," rõhutas Melbārde. Viidates näituse erakordsusele, tõi kultuuriminister välja ka kõigile lätlastele avanenud võimaluse jagada digimuuseumi vahendusel oma perekonna ajalugu.

Näituse on kujundanud kunstnikud Inguna ja Holgers Eleri rahvusvaheliselt tunnustatud disainistuudiost H2E. Juubeliprogrammi suurekspositsioon on avatud 2021. aastani.

Näituse idee lähtus küsimusest: kuidas selgitada Läti olemust? Ajarännaku kujundanud kunstnikepaari sõnul on see küsimus just nüüd, Läti Vabariigi 100. aastapäeva puhul taas täiesti ajakohane. Eriti kui mõelda, et viimase 100 aasta jooksul on Läti olemus ning selle ratsionaalne ja emotsionaalne tähendus jõudnud mitu korda muutuda.