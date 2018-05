100 täis: Titeralli kutsub rekordit püstitama!

Tänaseks on ürituse Facebooki lehel enda tulekust märku andnud üle 90 rallitaja ning huvitatuid on ligi 500.

«Kõik, millel on rattad all ja kus sees või peal on koolieelik, läheb kirja rallisõidukina. Kui soovitakse tulla lapsega, kes on kõhukotis või kandelinas, siis igal juhul olete teretulnud ja saate osa ka auhindade loosimisest, kuid jääb andmata panus 100 rallimasina osas, mille loodame üheaegselt Keilas liikuma saada,» kirjeldas Pärlin.