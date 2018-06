OTSEÜLEKANNE: on aeg avada EV100 juubelitammikud

"Eesti 100 tammeparkide rajamise idee sai alguse Eesti Vabariigi 95. sünnipäeval, kui noored panid kasvama tuhanded tammetõrud," ütles Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa . "Juubeliaastal on sellest ideest sündinud EV100 tammikud, mis hakkavad rõõmustama meid ja meie tulevaid põlvi," lisas Rohumaa.

Kokku on kohalikud omavalitsused, koolid ja lasteaiad rajanud 26 suuremat parki. Lisaks on oma tamme või tammepargi istutanud mitukümmend korteriühistut ning eraisikut ja ettevõtet. Juubelikevadel on vähemalt ühe EV100 tammiku saanud iga Eesti maakond.