Sünnipäevaks saagu sülti!

Selle pärast, et sült on kahtlemata meie vaimne kultuuripärand – tuttav kõigile ja põlvkondadeüleselt hinnatud. Süldil on olnud küllaltki tähtis koht eestlaste traditsioonilisel toidulaual. Sülti on tehtud jõuludeks, pulmadeks, matusteks ning muidugi ka juubeliteks.