Pop-up kool «Meresõber» heiskab taas purjed

Projekti eestvedaja Indrek Ilvese sõnul on eestlase huvi vee ja merespordi vastu on jätkuvalt väga suur. «Ootame ka sel aastal meie kooli sadu ja sadu merehuvilisi,» avaldas Ilves. «Meie suur lootus on sütitada neid, kes võiks mereharidust edasi anda ka siis, kui «Meresõber» on järgmisesse kohta liikunud. Näiteks Narva-Jõesuu Purjespordikool just niimoodi sündiski ja see võiks olla kõigile teistele inspiratsiooniks,» viitas Ilves.