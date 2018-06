HOOG toob juubeli puhul Eestisse maailmatsirkuse

«Mul on suur rõõm, et saame luua uue festivali HOOG Haapsalu linna ning pakkuda publikule uudseid ja erinevaid lavastusi. See suurepärane koostöö uue festivali näol on südantsoojendav näide kokkuhoidmisest nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil,» rõhutas festivali peakorraldaja Anu Tähemaa.