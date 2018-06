Matkasari, meestelaul ja muuseumimõnu – kuhu lähed sina?

5, 30 ja 100 – need on vaid mõned numbrid, mis alanud nädalat ilmestavad. Eesti juubelisündmusi ja meeleolukaid kingitusi jagub üle maa. Rännata tasub aga kindlasti, sest metsmaasikad on juba valmis ja pääsupojad proovivad tiibu. Ning matkasarja retkedega jõuab juunis ka saartele ning pärandikultuuri avastama.