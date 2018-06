Kolm küsimust kunstist ehk miks ja kellele

EV100 kunstiprogrammi põhimõtted said juba 2015-2016 läbi arutatud ning 2016-2017 viidi Riigikantselei, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse ühistööna läbi 2 avalikku konkurssi, mille tulemusena valis zürii välja EV100 ametlikku kunstiprogrammi kuuluvad projektid . Tegemist Eesti-sisese kunstiprogrammiga, välisprogramm on eraldi konkursside ja valikutega korraldatud.

Üks olulisemaid põhimõtteid kunstiprogrammi kokku pannes oli see, et Eesti sünnipäev saaks läbi kunstisündmuste tähistatud üle Eesti. St, et kõik sündmused ei toimuks vaid Tallinna kesklinnas, aga just väljapool keskusi ning ka paikades, kus kunstinäituseid või kaasaegse kunsti sündmuseid tavaliselt ei toimu.