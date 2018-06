Pööripäeva peomelu on juubeliaasta moodi

"Olgem rõõmsad kuni oleme noored" – kõlab Eesti juubeliaastal võimsamalt kui eales ning just sel nädalal, sest Tartus algab rahvusvaheline üliõpilaste laulupidu Gaudeamus. Kuid alanud nädalat ja eelseisvat suve sobib sündmuste poolest iseloomustama ka tudengihümni teine salm: "Kus on need, kes enne meid maailmas on olnud?" Olnut ning ajas püsivat saab kaed nii läbi EV100 raamatusarja, matkasarja kui ka külapidudel. Meeleolukat pööripäeva!