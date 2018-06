Juubelimaratoni saab läbida ka virtuaalselt

"Sätime stardi- ja finišikeskuste asendiplaani, suhtleme partneritega, esitame kaupade tellimusi, pakendame osalejatele mõeldud särke ning koordineerime vabatahtlikke. Maratonini jäänud päevad on väga detailirohked ja arvestades seda, et kokku juhitakse kolme logistilist keskust, on tegemist päris suure legoga," tunnistab Mäe.