Muhu Väina regatt toob EV100 pidustused merele

Juubeliaastal on Muhu Väina regatile registreerunud 108 jahti ja 600 purjetajat. Eesti Vabariigile pühendatud purjetamissündmusel on tänavu, lisaks distantsidel võistlemisele, võimalik kaasa lüüa nii matkagrupis kui ka kaldaprogrammis. Muhu Väina regatt toimub 61. korda ning on Eesti pikim ja vanim purjeregatt.