Juubeliaasta rongijaamas ehk algab kontserdisari "Teekond"

EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on "Teekond" on eriline, kuna äratab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul puhkpillimuusikaga ellu nii kasutusesolevad kui ka unustuste hõlma vajunud raudteejaamad.

"Juubeliaastal on üsna loomulik, et kavas on ainult Eesti muusika. Seda enam, et kogu tuuri idee saigi alguse kogemusest, et Eesti puhkpillikvinteti loomingus on hämmastavalt palju imelisi teoseid," märkis Puhkpillikvinteti Estica liige Heli Ernits.