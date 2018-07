Nüüd on see käes: Muhu Väina regatt. Eesti juubeliaastal on regatile registreerunud 108 jahti ja 600 purjetajat. Tänavu tähistakse suurel purjetamispeol Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, samuti Eesti Jahtklubide Liidu 90. ning Kalevi Jahtklubi 70. juubelit. Purjetajate suviseks laulupeoks ristitud suursündmus kestab 14. juulini ning liigub Tallinnast Pärnusse.