Juubeliaasta augustis toimub Eesti looduse päev

"Eesti loodus on meil sügaval südames ning juubeliaastal tõstame selle ilu- ja elurikkuse Eesti looduse päevaga fookusesse," ütles Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe .

Keskkonnaministeeriumi loodusvaldkonna nõunik Hanno Zingel avaldas heameelt, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames pööratakse erilist tähelepanu ka looduse hoidmisele ning selle väärtustamisele.

"Eestimaa imeline looduskeskkond on meile kõigile juba ise kingituse eest, aga et meie looduse ilu eraldi päeva ja sündmustega tähistatakse, on tõeliselt kaunis kingitus," tunnustas ta kõiki loodusasutusi ja –organisatsioone, kes 18. augustil erisündmusi korraldavad.