Üllar Saaremäe: olen leidnud need, kellega iga kell luulele lähen

Sa oled professionaalse elus nii mõndagi loonud, muuhulgas ka laulusõnu ansamblile Jää-äär. Ilmselt oled ka luuletanud, kuid ometi ei pea sa end poeediks. Miks?

Ei pea tõesti. Hoolimata sellest, et sõber Jaan Sööt mind tõesti poeediks nimetab, on minu jaoks poeedid Juhan Viiding, Doris Kareva, Indrek Hirv… Mina kirjutan lihtsalt lauludele tekste, viisile sõnu. Nii on neil ridadel suur vahe. Tõsi, olen kunagi ka laua taga tunde vaeveldes luuletanud, kuid kuna kõik tekstid tulid liiga Juhan Viidingu moodi, lõpetasin sellise loomise üsna ruttu. Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.

«Eesti läheb mulle niivõrd palju korda, et kui Eesti läheb hästi, siis läheb minul hästi. Ja kui Eestil läheb halvasti, läheb ka minul halvasti.»

Kuidas aga sünnib ühe lavastava näitleja peas taoline luulepeo igatsus?

Sõber Jaanus Rohumaaga, kes on EV100 üks põhivedajaid, tuli meil ühel hetkel jutuks, et juubeliaastat tähistatakse küll laialdaselt, ent Virumaa on pilku püüdvate pidustuste vallas kuidagi vaeslapse osas. Mõni aeg hiljem tuli enam-vähem sama jutuga minu juurde Rakvere linnapea Marko Torm. Nii hakkasin nuputama, kuidas Virumaa fookusesse seada. Kuna luule on läbi aastakümnete olnud mu suur kirg, siis leidsin, et selline viis juubeldada on just see puuduolev.

Üldlaulupidu on meil enam kui sada aastat juba olemas, kuid lauluviisid on sageli just luulele seatud – nii on nüüd ka üldluulepidu.

Luule aga on märksa intiimsem ning ennekõike kujutleme me seda kõlamas kirjanike maja musta laega saalis kui vabaõhusündmusena iidses linnuses. Kuidas sa väljakutseks valmistud?

See tõesti on intiimne asi ning seetõttu on värskes õhus ja veel Rakvere linnuses taolise kontsentreerituse saavutamine korralik väljakutse. Kuid usun, et me saame sellega hakkama, sest meil ei ole plaanis piirduda keset lava asetatud üksiku mikrofoniga, kuhu sada inimest värsse loeb. Vaid see on lavastuslik luulerada, mida toetab linnuse seinale seatud video-mapping. Mäpingu autor on Eesti kibedaim käsi selles vallas – Taavi Varm. Tervikust ei puudu ka originaalmuusika, mille eest tänan Vootele Ruusmaad. Nii et publik valmistugu pooleteistunniseks vabaõhulavastuseks.

Sa ise oled luulepoe idee autor ning lavastusgrupis on eelpoolnimetatutele lisaks veel kolm – nii Eesti kultuuriloos kui sinu elus – olulist inimest, kellega tekste ja ajastuid läbi töötasite. Miks just Tiina Mälberg, Toomas Suumann ja Pille-Riin Purje?

Sest kõik mainitud on mulle väga head sõbrad ja ka suured luulesõbrad – nad on need neli inimest, kellega ma julgelt luulele lähen.

Tiina Mälberg on lavakõne õppejõud Viljandi kultuuriakadeemias ning teinud ridamisi luulekavasid. Kuna töö kaudu puutub ta nüüd noortega tihedalt kokku, on ta parim tänapäeva tunnetuse tundja.