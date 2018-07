Eesti juubeliaastal toimub sajandi suurim jooksusündmus

Eesti sajandal juubeliaastal on suursündmuse meeleolu tõeliselt rahvuslik. Kõik osalejad on starti oodatud sinimustvalges vormis. Internetilehel www.sinimustvalge.ee müügil olevad Eesti rahvusvärvides jooksusärgid on osutunud sedavõrd populaarseks, et suure nõudluse tõttu on juba tellitud lisatiraaž. Maratonidistantsil startijad saavad särgi endale tasuta, poolmaratonile ja 10 km distantsile registreerujatel on võimalik rahvusvärvides särk soetada 50% soodustusega. Särgi võivad osta ka kõik pealtvaatajad ning Eesti fännid, et sajandi suurjooksule ja Eesti juubeliaastale rahvuslikku tooni anda.