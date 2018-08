Juubeliaastal pakub Intsikurmul kuhjaga elamusi kogu perele

"Kuna EV100 tähistamisel on fookuses lapsed ja noored, siis on tänavusel Intsikurmul pandud erilist rõhku lasteprogrammile Lastekurmu. Väiksemaid juubelisuve nautlejaid ootavad töötoad, metsajooga, ühine toiduvalmistamine ja palju muud põnevat," rõõmustas Soe.

"Intsikurmu Festival pälvis Eesti muusikaettevõtluse 2018 auhinnagalal aasta muusikasündmuse tiitli. See on suur rõõm ning esitab samas väljakutse hoida taset ja üllatada," sõnas festivali üks peakorraldajatest Mihkel Kübar .

Juubeliaastal on festivali välismaised esinejad Kiasmos, Big Freedia, Ghostpoet, Conner Youngblood, Antoha MC, Suff Daddy & The Lunchbirds ja Clap Your Hands Say Yeah.