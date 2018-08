Hipodroom ja laiuretk, folgirõõm või metsamatk?

Vanarahvas teadis, et kui tõnisepäeval nii paljugi päikest paistab, et mees näeb hobuse selga hüpata, siis tuleb kena suveaeg. Nii on tagumine aeg meenutada tõnisepäeva ja täkkesse läinud ennustuse eest tänulik olla. Ikkagi juubeliaasta ju!

FOTO: pixabay.com