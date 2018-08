"Siinne maastik on pakkunud inspiratsiooni ka Tammsaarele tema klassikaks saanud romaani "Tõde ja Õigus" kirjutamisel. Matkarajal on hea võimalus minna oma mõtetes Eesti Vabariigi loomise algusaega ning kujutleda, milliste väljakutsetega toonased Pearud ja Andresed silmitsi seisid 100 aastat tagasi, et oma elu ja looduskeskkonda sobitada ning kuidas on olukord tänaseks muutunud," viitas Zingel.