Juubelikingitus: Hiroshima festivalil linastub rekordarv Eesti animafilme

Rebase sõnul on tegemist on maineka festivaliga, mis toimub alates 1985. aastast ning mida võib lugeda maailma olulisemate animafestivalide hulka. Käesoleval aastal linastub festivali programmis üle 300 animatsiooni, mille hulgas on nii täispikad filmid, teleseriaalid, reklaamklipid kui ka animadokid.