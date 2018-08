Iiri rahvusmuusikute kingitus Eestile: kontserttuur 30 aastat hiljem

kell 17 Tallinnas(kontsert on tasuta)

ÉIREESTI 1988–2018 kontserttuur on Iirimaa Suursaatkonna, Culture Irelandi, Tartu Linnavalitsuse, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Kultuuriameti ning Iiri ja Eesti rahvamuusikute kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Lisaks, 20. augustil kell 19 linastub Eestis esimest ja ainukest korda dokumentaalfilm "A Tale of Two Visits", mis jutustab 1988. aastal toimunud eestlaste ja iirlaste kohtumistest. Filmi on salvestanud Põhja-Iiri rahvusringhäälingu Ulster TV. Tasuta kinolinastus toimub kinos Artis. Filmil puuduvad eestikeelsed subtiitrid.