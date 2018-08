Eestlaste juhtimisel tuleb kuu aja pärast maailma koristama 150 riiki

"Kahtlustan, et me tagasihoidlike eestlastena ei saa veel päris täpselt aru, mille me oleme oma kümne aasta taguse Teeme Ära koristustalguga maailmas ellu kutsunud ja kui ulatuslik on see aktsioon, mis toimub igas ajavööndis 15. septembril," lausus Maailmakoristuse juht Eva Truuverk.

"Kui me neli aastat tagasi Maalimakoristuse ideele aluse panime, siis seadsime endale eesmärgi, et unistuste tipp oleks see, kui me suudaks korraga välja tuua kolm neljandikku maailmast ehk 150 riiki. Täna, kuu aega enne aktsiooni starti, võin ma teile kinnitada – see unistus on täitunud. Eelmisel nädalal sai riike kokku täpselt 150, viimaste liitujate seas olid Fidži, Vanuatu, Boliivia ja Poola ning meil on veel kuu aega aega."

Maailmakoristuspäeva patrooni, ÜRO keskkonnaassamblee presidendi ja keskkonnaminister Siim Valmar Kiisleri sõnul räägitakse kliima kõrval üha enam teisest suurest probleemist ehk prügireostusest.

"Maailmas tekib 4 miljardit tonni prügi aastas, üle pooltel inimestel ei ole juurdepääsu korraldatud jäätmekäitlussüsteemidele. On teada fakt, et inimesed surevad prügi tõttu haigustesse. Maailmas saadakse nendest probleemidest väga hästi aru aga paljudes riikides ei ole veel lahendusi," rääkis Kiisler.

"Kõige selle tõttu on see, mida kuu aja pärast tehakse, palju suurem, kui me oleme Eestis harjunud ette kujutama. Kümme aastat tagasi suutis Teeme Ära tuua mõttemuutuse Eestis, kui meil õnnestub samamoodi tõsta teadlikkust maailmas, siis on see super."

Maailma ajaloo suurimat kodanikualgatust valmistatud ette viimased neli aastat ning seda korraldab 15. septembril ligikaudu 30 000 vabatahtlikku üle maailma.

"Kõik need inimesed – väga erinevatest riikidest, ka väga keerulises olukorras olevatest riikidest – on teinud uskumatult palju tööd, sageli trotsides ühiskonnas valitsevaid norme ja ükskõiksust, selleks, et tuua oma riigis välja sajad, tuhanded ja isegi miljonid inimesed," rääkis Truuverk.

Prügikoristusaktsiooniga on tänaseks liitunud riike nii Aasiast, Araabiast, Aafrikast, Euroopast kui ka Ameerikast. Liitunud on riike, kus paljudel inimestel puudub juurdepääs jäätmekäitlussüsteemile, samuti on sõjalises konfliktis olevaid riike nagu näiteks Süüria, Afganistan, Iraak, Jeemen ja Ukraina. "See on võimalik vaid tänu sellele, et nende riikide koristustalgute juhid usuvad, et läbi positiivsete algatuste saab muuta ka ümbritsevat maailma. Ent see tähendab iga päev töötamist väljaspool mugavustsooni," rõhutas Truuverk.

15. septembri hommikul Uus-Meremaalt algav ja ca 30 tunni pärast Hawaiil lõppeval koristusaktsioonil hoitakse silma peal Tallinna Ülikooli fuajeesse ehitatud staabist. Umbes 200 staabiliikmete ülesanne on koguda riikidest infot, olla tiimidele üle maailma abiks ja neid nõustada.