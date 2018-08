Üheslaulma tulevad ka enam kui 35 Eesti kihelkonda ja linna

EV100 suursündmuste juhi Margus Kasterpalu sõnul on üheslaulmine meil rahvana veres.

"Me ammutame kooslaulmisest vaimujõudu ja hingepidet. Just seepärast toimub 19. augustil Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Üheslaulmine üleilmsena, et kaasa saaks laulda maailma mistahes paigas," selgitas ta.