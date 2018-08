EV100 filmiprogrammi linateos püüab võõrkeelse filmi Oscarit

"Valiku tegemine muutub aasta-aastalt üha huvitavamaks," tõdes Eesti Filmi Instituudi (EFI) juhataja Edith Sepp, kelle eestvedamisel valis sõltumatu komisjon seitsme sõelal olnud filmi hulgast võitja.

"Kandidaatide seas oli ka kaks EV100 filmiprogrammi filmi. Kui ma võrdlen aastatetaguse olukorraga, siis Eesti filmi suurim edasiminek on see, et praegu toodetakse oluliselt rohkem mängufilme, mis puudutavad äärmiselt erinevaid teemasid ja filmide tootmisvõimekuse tase on kõrge."

Komisjon koosseisus kultuuriajakirjanik Tõnu Karjatse, režissöör Kadri Kõusaar, produtsent Maie Rosmann-Lill, operaator Mait Mäekivi, filmikriitik Tristan Priimägi, levitaja Siim Rohtla ja EFI juht Edith Sepp saadab Eestit esindama Liina Triškina-Vanhatalo debüütmängufilmi "Võta või jäta". Filmi tootis Allfilmi kogenud produtsent Ivo Felt.

Valitud filmi toetas komisjoni seitsmest liikmest viis.

Komisjoni sõnul on Triškina-Vanhatalo võtnud ette keeruka ja tõsise teemadekompleksi – üksikvanemad, riikidevaheline majanduslik ebavõrdsus ja varjatud sisemigratsioon arenenud lääneriikides ning aegadeülene puhtinimlik vastutus iseenda ja oma lähedaste tuleviku eest.

Film räägib loo 30-aastasest ehitajast Erikust, kelle ukse taha saabub ootamatult endine tüdruksõber teatega, et on sünnitanud nende ühise tütre. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta! Pikal, keerulisel ja kohati koomilisegi isaks kasvamise teekonnal saab tavalisest eesti mehest igapäevaelu kangelane, Superman, kes oma isaduse eest on valmis küünte ja hammastega võitlema. Filmi peategelast kehastab Reimo Sagor, kellele see on peaosadebüüt.

"Võta või jäta" jõuab Eesti kinodesse 14. septembril.

Produtsent Ivo Felti sõnul vaatleb "Võta või jäta" tavalise eesti mehe kasvamist isaks, tehes seda otsekoheselt ja liigselt moraliseerimata.

"Loo autori kaasaegne teemakäsitlus on mõjuv ja liigutav, aga ei alahinda vaatajat. Usutavasti leiab selline film äratundmist ja sooja vastuvõtu ka väljaspool Eestit, meie omaltpoolt teeme selleks kõik võimaliku," märkis Felt. "Film valminud Eesti Vabariigi sünnipäevaks – seega on meile esmatähtis, et kohalik vaataja leiab filmi üles ja läheb septembris kinno!“

Filmi tegevprodutsent on Johanna Trass, operaator Erik Põllumaa ja monteerija Tambet Tasuja. Osades Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten ja teised.