Eesti kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel avatakse 23. augustil

"Mälestuspaik juhib tähelepanu kättevõideldud omariikluse ja demokraatia kaitsmise vajadusele ning näitab hoolimist terroris hukkunud kaasmaalaste osas. See mälestuspaik kinnitab ohvritele, et hoolimata suurtest kannatustest ja ajutisest lootusetuse tundest saavad ajaloo palge ees kuritegelikud režiimid õiglaselt hukka mõistetud ja ohvrite kannatused väärikalt mälestatud," kinnitas minister.

"Teekond" on mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud enam kui 22 000 elu kaotanud inimese nimed, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ning kelle matmiskoht on enamasti teadmata. See koridor sümboliseerib totalitaarse režiimi armutust ja inimvaenulikkust.