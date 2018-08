Tõeline ÜHESLAULMINE: üleilmses e-kooris laulis üle 52 000 inimese

"Eesti taasiseseisvumise aastapäeva juhatas sisse tõeliselt üleva emotsiooniga üleilmne Üheslaulmine. See, mis Tallinna lauluväljakul, üle Eesti ja terve maailma sündis, on imeline," rõõmustas EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Elektroonilise ühendkoori loomine tõi rahva kokku ja seda sellise hooga, et pidime koori registreerumise pikemalt avatuna hoidma," märkis ta.