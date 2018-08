VAATA: Pärnu kinkis Eestile "Saja-aastase öö"

EV100 suursündmuste juhi Margus Kasterpalu sõnul joonis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tehtud Pärnu suurim kingitus alla selle, kui oluline on hinnata oma päritolu ja kanda edasi kodukandi pärimust.

"Need on väärtused, mida juubeliaastal rõhutada, et saaksime vastu minna eesootavatele sajanditele," lausu Kasterpalu.