21 Eesti kunstniku vabaduse-teosed jõudsid Kumus avalikkuse ette

Eesti riigi nimel võttis teoste kogumiku vastu president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul on Eestile omane väljendada ennast pildi keeles.

"Oleme teinud seda ka siis kui vabadust ei olnud. Kunst on alati osa vabadusest, ka siis kui vabadust ennast niipalju meie ümber ei olegi. Kunsti on keerulisem tsenseerida kui teksti. Nii oli ka rasketel aastatel pildikeeles palju vabadust," rääkis president.

Riigipea märkis oma kõnes, et näituse avamispäev, 23. august on päev, mil me kõige rohkem vabadusest räägime, sest 79 aastat tagasi müüsid kaks totalitaarset režiimi teiste hulgas ka Eesti vabadust ja iseseisvust.

"Meie teiega teame, mida see ilma jäämine tähendas ja mida tähendas röövitud vabaduse tagasi võtmine. Viimased 27 aastat, mil me jälle oleme vabad olnud, ei oleks saanud olla nii õnnelik, kui Eesti kultuuriinimesed ei oleks uskunud meie vabaduse paremasse tulevikku. Meie riigi paremasse tulevikku," märkis ta.

Presidendi sõnul ei ole kingituseks saadud teoste eksponeerimiseks veel kohta valmis mõeldud, kuid see võiks olla mõni ootamatu koht, mis ei ole Eestis. Ta pakkus, et see võiks olla mõni selline koht, kus on palju meie kaasmaalasi, kuid kelle kontakt Eestiga on jäänud nõrgemaks.

20 Eesti tippkunstnikku on alates möödunud aasta augustist Eesti Litograafiakeskuses loonud sadat kunstikogumikku, milles igaühes on 21 suuremõõdulist vabadusest inspireeritud teost. Esimesena näidatakse kogumikku välispublikule tuleval nädalal ajaloolises Müncheni Künstlerhausis, kus algavad samal ajal rahvusvahelised litograafiapäevad.

Eesti Kunstimuuseumi juhi ja kunstiteadlase Sirje Helme sõnul on kogumikus koos väga heade kunstnike teosed, kes esindavad läbilõiget meie kunstielust.

"Oluline on see, et see läheb üle maailma ja meil on jälle võimalus rääkida endast. Meil on raske olla suurte ja võimsate kultuuride vahel, aga me ei jäta jonni. Ei ole nii, et oleme ühes kohas, pesas," rääkis Helme.

Projekti kuraatori ja Eesti Litograafiakeskuse juhi Jaak Visnapi sõnul on eesmärk jõuda Eesti vabaduse-kunstiga miljoni vaatajani.

"Me töötame selle nimel, et Eesti kunstnike Vabaduse-teosed jõuaks nüüd võimalikult paljude suurlinnade kunstipublikuni ja ootame selle teostamiseks küllakutseid ja ettepanekuid välisriikides elavatelt eestlastelt ja Eesti sõpradelt," lisas ta.

Kui välisnäituste korraldamise osas töö alles käib, siis paljud Eesti tuuri asukohad ja kuupäevad on juba paigas. Nii jõuab näiteks vabadusekunst alates sellest sügisest Narva, Raplasse, Paidese, Võrru, Pärnu ja mujalegi. Tallinnasse jõuavad vabaduseteosed püsinäitusele oktoobris, kui avatakse Tallinn Art Space galerii T1 Mall of Tallinnas ning samuti oktoobrist on näitus kolme kuu jooksul üleval Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Kuigi osad sajast valminud kogumikust on juba ostetud erakogudesse, on Visnapi kinnitusel veel piisavalt neid kogumikke, millega mööda maailma näitusi korraldada.

"Vabadus 21. sajandil" kogumikku loonud kunstnikud on Raul Meel, Marko Mäetamm, Kiwa, Laurentsius, Jaak Visnap, Urmas Viik, Navitrolla, Kadri Alesmaa, Jüri Arrak, Leonhard Lapin, Hardi Volmer, Kadri Kangilaski, Evi Tihemets, Peeter Allik, Jaan Toomik, Ivar Kaasik, Liisa Kruusmägi, Tarrvi Laamann, August Künnapu, Maarit Murka ja Priit Pärn.