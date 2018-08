Muinastulede öö eestvedaja: Eestil on nüüd oma väesõnad

Miks otsustasite kinkida Muinastulede ööle kutsujate poolt Eestile just tulelaulu?

Paljudes paikades esitati lõkke juures Muinastulede ööl loitsu. Loitsu sõnu öeldi rahva jaoks ette ja teised kordasid järgi. Loitsu lausumine on hea viis sõnade väe esiletoomiseks. See on justkui soovide täitumiseks hingepõhjast väljaütlemise jõud.

Kuid ükskord osalesin Saaremaal Panga pangal toimuval lõkkeüritusel ja seal esitleti loitsu, siis tundsin, et mind need sõnad ei kõnetanud ega kutsunud kaasa lausuma. Sain ka teada, et originaalis on need sõnad soomekeelsed ja ilmselt ei anna tõlge kõike öeldut edasi. Siis otsustasingi, et Eesti jaoks on vaja oma väesõnu ja laulu.

Kuid kingitusest rääkides: kingituse teevad ju ka need inimesed, kes lõkke süütamise ja lauluga kaasa tulevad. Meie vaid kutsume üles seda kingitust sel õhtul kõigiga jagama.

Miks just Marek Sadam laulule sõnad lõi ja seda esitab?

See oli 2016. aasta novembris, kui kuulsin esimest korda Marek Sadami laulu "Minu palve". Siis mul käis klõps ära. Võtsin pähe, et Marek peab Muinastulede öö jaoks kirjutama loo nimega "Eesti palve", mida kõik üheskoos laulaksid. See, mis lõpuks valmis sai, ei ole ei palve ega loits. Minu arvates on see väesõnadele kirjutatud tulelaul midagi enamat.

Kirjutasingi siis Marekile ja me kohtusime talvel 2017. Talle mõte meeldis, aga oli lubadusega uus palve või loits luua ettevaatlik. Ta kuulas mu ära, mulle tundus siis, et jättis midagi ka enda teada.

Mitu kuud me ei kohtunud ega suhelnud, eks muude tegemiste kõrvalt need sõnad küpsesid Mareku sees. Ma ei tahtnud peale käia ka, et vaba hinge loomist mitte mõjutada. Ma ei tea, kuidas Marek nende sõnadeni jõudis ja kui palju vaeva nägi. Meil ei ole sellest juttu olnud. Samas, kui aasta tagasi maikuus ta need sõnad meile saatis, siis mõistsin, et need sõnad on temas olnud kogu aeg.

Olete Eestis Muinastulede öö üks eestvedajaid. Kas Teid võib siis nimetada ka selle mõtte autoriks?

Kaugel sellest. Rannaäärsete lõkete ühise süütamise mõte ja idee on justkui eikusagilt tekkinud, sellel ei ole konkreetset autorit. Keegi ei saa öelda, et oli esimene, kes mere ääres lõkke süütas ja kutsus ka teisi lõkke juurde. Mina eestvedajate hulgas ei saa ka seda öelda, et idee on minu. Kõik see, mis sel õhtul seoses lõkkeüritusega toimub, on ju omaette nähtus. Jaanipäeva traditsioonil pole ju autorit, nii ka sellel lõkkeüritusel.