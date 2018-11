Festivalide tuum on Läti ja Eesti kunstnike koostööna sündinud omanäoline lavastus liivlastest «The First to Leave» (Esimesena lahkuja), mis esietendus veebruaris Riias.

Olgugi et suhtumine liivlastesse on kummaski riigis erinev, on see rahvus mänginud olulist rolli riigiks olemise ning Lätis ja Eestis valitsevate erinevate ideoloogiate kontekstis. Liivlaste saatus on kui meeldetuletus kõige ebapüsivast loomusest siin maailmas ja kui hoiatus, et ühe väikese rahvuse kadumine võib olla kiire ja kohene.