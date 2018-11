PÖFF Shorts festivali avab EV100 muusikasündmus „Jäljed“

„Jäljed“ on režissöör Andres Tenusaare ja helilooja Taavi Kerikmäe audiovisuaalne live-kontsert, mille aluseks on perioodil 1964-2013 valminud 13 Eesti filmi. Teose visuaalid on lähtefilmidest ümber komponeeritud kasutades erinevaid animatsiooni ja videotehnikaid, mis segunevad kohapealse pildi- ja helitöötlusega.

„Vaatajatel on kindlasti huvitav kontserdil olles endale väljakutse esitada ning proovida kõik kolmteist filmi ära tabada,” sõnas videokunstnik Andres Tenusaar. „Nii muusika kui ka video on küll eelnevalt osade ning kaadritena komponeeritud, kuid õhtu ainukordsuse loob see, et teos sünnib otse kinosaalis,” selgitas kontserdi ülesehitust helilooja Taavi Kerikmäe.