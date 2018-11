Kunstnik Raul Meel teeb Pärnus Eestile kingituse

Eksponeeritud on ka valik Raul Meele raamatukunsti, millega Meel alustas 1970ndatel ja millega ta tegeleb aktiivselt tänase päevani. Kõik 46 esitletud teost on loetavad ja sirvitavad.

Kogu näituse keskmeks spetsiaalselt näituse jaoks valminud teos «GRAND CONCERT», mille läbikuulamiseks või tajumiseks on autor arvestanud ajakulu 2 tundi ja 22 minutit. Teos koosneb 36 osast ning kasutatud on üheksat värvi. Paljud kunstiteadlased ja kunstnikud on Meele loomingut võrrelnud muusikaga, millel on oma rütmid ja kulgemine, ka vaataja võib häält tajuda, kui ta teoseid vaatab või kuulata üritab. Muusika võib toimuda ka ilma hääle ja helita.