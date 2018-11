IDeeJazz täidab juubelisügise positiivse muusikaga

„Juubelisügisesse toob positiivset energiat rahvusvaheline jazzifestival IDeeJazz,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. „Mul on hea meel, et maailmatasemel artistid esinevad just Tartus ja Narvas, kus linnade hubastes kontsertpaikades saab tekkida tõeliselt eriline ja ainukordne atmosfäär,“ lisas Soe.