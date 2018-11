Algab Eesti juubelile pühendatud PÖFF

PÖFFi juht Tiina Lokk tunnistas, et on väga uhke ja eriline olla nende 35 riigi hulgas, kus kuue aasta vältel filmitud «Ärkamine» valmis.

«See on suurepärane avalöök festivalile ja PÖFFi ning Dubai Filmsi kingitus Eesti 100. sünnipäevaks. Maailma esilinastuse ajal on meil saalis elav muusika, mängib ERSO ja hääle annavad Voces Musicales ja Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor, kokku on laval ligi 150 inimest,» kirjeldas Lokk esilinastusel sündivat meeleolu.