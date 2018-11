GALERII: EV100 raamat paneb ühe valdkonna ajaloo helisema

„Teos ei sündinud kergelt, sest Eesti muusika on väga lai ja rikkalik valdkond. Siiski kergendas teose loomist võimalus vaadelda Eesti muusika sajandi ajalugu oma pilgu läbi,“ sõnas raamatu autor Mart Jaanson. „Minu poolt on raamat „Eesti muusika 100 aastat“ mõeldud kingitusena 100-aastasele Eesti Vabariigile,“ märkis autor.

EV100 juhtrühma esimehe Toomas Kiho sõnul on teos „Eesti muusika 100 aastat“ eestlastele ühe südamelähedasima valdkonna ajastu kroonika. „Muusikal on olnud oluline roll eestlaste loos ja rahvustunde hoidmisel nii varem kui ka nüüd. Muusika on meie võidu laul,“ rõhutas Kiho.