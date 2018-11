EV100 teatrisari sai Euroopa teatrikogukonna tunnustuse

«Sajandi lugu» oli hooajal 2017-2018 publiku ette jõudnud Eesti Vabariigi elukümnenditel põhinev 14 lavastusest koosnev teatrisari. Kõik lavastused loodi vähemalt kahe teatri koostöös, projektis osales 24 teatriorganisatsiooni. Paljud sarja raames loodud lavastused on teatrite mängukavades ka praegu.

1991. aastal loodud Pearle* on üle-euroopaline katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on etenduskunstide arenguks soodsate tingimuste loomine, professionaalse teabe vahendamine, ettepanekute tegemine Euroopa Komisjonile ja teistele etenduskunstide arengut suunavatele institutsioonidele etc. Pearle* esindab oma liikmesorganisatsioonide kaudu umbes 10 000 teatri- ja kontsertorganisatsiooni Euroopas. Eesti Etendusasutuste Liit kuulub organisatsiooni alates 1998. aastast.