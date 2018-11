Juubelisügise improvisatsioonilisim teema on kahtlemata vabadus. Kogeb meist ju igaüks vabadust omal moel. Ent kuulajana tekitab mõte üheksast järjestikku kõlavast hümnist pisut kõhedust. Kas see pole mitte liiga palju ühe õhtu jaoks?

Loodame, et ei ole. Puht matemaatiliselt tähendab 9 x 10 minutit kokku poolteist tundi muusikat ja see on ju täitsa paras kontserdi pikkus.

Eesti džässmuusikud tegid viimati ühise galakontserdi minu mäletamist mööda aastal 2008. See kontsert tuli vist kestvuse poolest pikemgi. Aga vahva oli ja minu arust küll keegi ei igavlenud.

Igav ei hakka kindlasti nüüdki ja põnev on olnud teil ilmselt ka luues, sest olete ühe hümni autor. Kokku on aga 20 loojat ning 9 paari – kõigil üks eesmärk. Kuivõrd pidite mõtlema originaalsusele?

Aleksander Paali ja minu teos kannab alapealkirja «Ootuses ja lootuses». Selle mõtte – selle peal- või allkirja – juurde jõudmist kirjeldasin Eesti Jazzliidu Facebooki-lehel.

Mingit eristumise eesmärki meil nüüd küll ei ole. Ega see ei ole ka originaalitsemise võistlus. Samas ei olnud meil Aleksandriga otseselt sihti ka programmilist teost kirjutada. Me lihtsalt teadvustasime, mis suund on kogu projektil ja edasi tegelesime koostöös juba vaid tehniliste küsimustega, kui nii võib muusika kirjutamise puhul öelda... ikka võib ju! Tonaalne struktuur, loo vorm, karakterite vaheldumine, instrumentatsioon, dünaamiline plaan: need on ju kõik tehnilised asjad. Samas olen mina küll kogu selle loomeperioodi jooksul palju just neil meie vestluseski esile kerkinud ja väga olulistel teemadel mõtisklenud. Küllap inimese sisimas toimuv kajastub ka tema loomingulises väljundis. Ma küll usun, et see nii on.

Autorite paaridega ei ole me aga kogu loomeprotsessi jooksul just väga palju kokku saanud. Nii pole me ka arutanud küsimust, kuidas teineteisest erineda. Usun, et oleme piisavalt erinevad inimesed niikuinii. Samas oleme ka piisavalt sarnased, et tekiks ühisosa. Sest need mõlemad aspektid on tähtsad.

Mida tähendab teie jaoks hümn kui selline?

Hümn on ju pühendumuslik laul. Meie kultuuriruumis seondub see sõna Antiik-Kreeka ja püha Ambrosiusega. Inimese pöördumine kõigekõrgema poole on samas kindlasti veel palju vanem ja universaalsem nähtus. Kõikjal ehk ei kasutata seda hümni-sõna, aga tähendust teatakse ja tunnetatakse kindlasti sarnaselt.

Usun, et hümni tähendus on tegelikult veelgi sügavam. See on inimese meeldetuletus talle enesele. Selleks, et pühendudes tunnistada midagi endast suuremat. Just see pühendumise protsess iseenesest ongi hümn.

Aja jooksul on palju jõutud luua, palju on ka pärandatud, edasi antud. Mõned tegevused, ka konkreetsed laulud, on kinnitunud traditsioonina – inimesi ühendavana. Need, mis on iseenesest kujunenud ja loomulikult püsima jäänud, need ongi need päris hümnid – inimesi ühendavad pühendumuslikud laulud, rituaalid.