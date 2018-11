Riigikülas tähistatakse sajandi möödumist Vabadussõja algusest

„Tallinna Reaalkooli ajalugu on tihedalt põimunud Eesti ajalooga, sealjuures eriti Eesti Vabariigi sünnilooga. Usun, et tollaste riigijuhtide julgus rajada iseseisev demokraatlik riik ning õppursõdurite valmisolek äsja rajatud riigi aluspõhimõtteid kaitsta, peegeldab väärtusi, millesse peab ka tänases Eesti Vabariigis austuse ja tänutundega suhtuma, elame ju nende rajatud riigis. Peame Reaali kogukonnas väga oluliseks ajaloomälu kandmist ning sidumist tänase Eesti ühiskonnaga ja seetõttu võtame tänasel tähtsal päeval koos Reaalkooli 330 gümnasisti ja õpetajad ette ühise õppekäigu Narva, et koolitunni asemel reaalselt külastada Vabadussõjaga seotud ajaloolisi lahingu- ja võistluspaiku,“ rääkis Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar.