„Õpetajate Maja ruumid ning siin sajand tagasi aset leidnud sündmused on olulisel kohal Eesti vabaduse saavutamise teekonnal,“ rõhutas EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho . „Eesti valitsus langetas just siin majas saja aasta eest ajaloolise otsuse astuda puhkevas Vabadussõjas vastu võõrastele vägedele. Seda otsust meenutame aktuse ja Eesti Panga mündikaardi esitlusega,“ märkis Kiho.

„Vabadussõda oli Eesti ajaloos kõige olulisem sõda. Just selle sõja ja selles osalenud relvajõudude mälestuseks otsustas Eesti Pank juba tänavu kevadel anda välja erikujundusega spetsiaalse mündikaardi,“ sõnas Eesti Panga president Ardo Hansson .

Kunstnik Vladimir Taigeri kujundatud mündikaarti on pakendatud üks 2018. aasta kaheeurone ning teine erikujundusega Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks emiteeritud kaheeurone.

Mündikaardid on müügil Omniva e-poes ning Eesti Panga muuseumipoes ja postkontorites. Mündikaarte on valmistatud 5000 tükki ja ühe toote hind on 10 eurot.