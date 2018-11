«Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine on toonud Ida-Virumaale hulgaliselt tipptasemel festivale, näitusi ja teatrilavastusi,» ütles EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa .

« Vaba Lava Narva avamine on kauaoodatud ja oluline sündmus Eesti kultuurivaldkonnale tervikuna. Uudne teatrikeskus kujuneb loodetavasti kohaliku kultuurielu elavaks keskpunktiks, mis kutsub põnevatest sündmustest osa saama ka inimesi üle terve maailma,» märkis ta.

«Rahvusvaheline ja mitmekülgne programm on väga intensiivne ning näitab nädalaga ära, millistel viisidel on võimalik uut teatrihoonet kasutada ja milliseid elamusi ka edaspidi Narvas oodata on.»

Juubeliaastaks valminuda Vaba Lava Narva teatrikeskuses on 216 istekohaga black-box-tüüpi teatrisaal koos abi- ja kontoriruumidega ja 70-ne kohaline stuudiosaal, mida saab kasutada Vaba Lava proovisaalina kui ka Eesti Rahvusringhäälingule teleülekanneteks. Samuti kuuluvad keskuse juurde 50-ne kohaline väike saal ning kohviku- ja galeriiala.

Vaba Laval on majad nii Tallinnas kui ka Narvas. Tallinna Vabas Lavas on teatrimajade ülene üldine ja strateegiline juhtimine ning tugitegevused. Lisaks on kummalgil majal oma kohapealne tiim, kes tegeleb teatrimaja igapäevase administreerimise ja toimimisega.