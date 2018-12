Kes on juubeliaastal parim? Algas “Aasta sportlane 2018” rahvahääletus

„Usun, et tulemuste ja emotsioonide foonil, mida meie sportlased on tänavu pakkunud, saab kõigis auhinnakategooriates olema 2018 spordiaasta ihaldatud Kristjanitele tihe konkurents ning võitja ennustamine keeruline. Tavapäraselt lisab palju põnevust rahvahääletus, kus tulemuste kõrval väärtustab sporti jälgiv inimene alati ka emotsioone, mida sportlased oma sooritustega on pakkunud. Tulemuspõhisema vaate toob hääletusse spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hinnang, kuid ega siingi lihtne ei ole, sest tugevaid tulemusi on palju ning erinevate alade resultaatide võrdlemine on väljakutse nagunii. Samas on kindel, et iga toetushääl on paremusjärjestuse selgitamisel oluline. Kutsun kõiki spordiaasta parimate valimisel kaasa lööma!“