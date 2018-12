Esilinastub EV100 koguperefilm «Eia jõulud Tondikakul»

«Meil on olnud tohutu rõõm seda filmi teha. Kuigi kõik filmi tugitalad – loodus, lapsed ja loomad – seonduvad üldiselt filmitegijatele alati teatava ohumärgiga, siis sel korral aitasid kõik need aspektid filmi õnnestumisele tublisti kaasa,» kinnitasid filmi produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing .

«Hea on tõdeda, et filmi ettevalmistus perioodist alates kestnud pidev positiivsus on õnnestunud üle kanda ka filmi ja juba filmi näinud vaatajad kiidavad selle soojust ning rõõmu, mis algavale jõuluajale on nii kohane.»