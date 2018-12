Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendati hõbedast meenemünt

Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast mündi on kujundanud rahvusvaheliselt tuntud Poola medali- ja mündikunstnik Sebastian Mikolajczak . Müntide tiraaž on 5000 ja need on verminud Leedu Rahapaja.

Meenemündid, mis on enamasti valmistatud väärismetallist, jäädvustavad riigi jaoks olulisi sündmusi või isikuid. Meenemündid kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes selles riigis, kus need on emiteeritud ehk käibele lastud. Need mündid ei ole mõeldud ringluse jaoks ja tavaliselt on nende hind mündi nimiväärtusest kõrgem.