Leiutajateküla Roosile annab sünnitunnistuse lasteobudsman

„EV100 laste- ja noorteprogramm on juubeliperioodil pakkunud imelisi elamusi ja kaasanud sadu tuhandeid lapsi ning noori Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisse,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. „Lastele ja noortele pühendatud sündmuste korraldamisse on oma panuse andnud paljud inimesed ning ühiselt on väga suur asi korda saadetud,“ märkis ta.

15. detsembril kell 11 võetakse Lottemaal kokku EV100 laste- ja noorteprogramm, samuti avatakse Lottemaa teemapargi jõulumaa. Sündmusel tänatakse programmis osalenuid ja tervitatakse viimase suure kingituse „Lotte ja kadunud lohed“ filmi uut tegelaskuju Roosit.

Lotte väikesele õele Roosile annab sünnitunnistuse üle õiguskantsler ja Eesti lasteombudsman Ülle Madise.

„Mul on ääretult hea meel, et juubeliaastal pöörati erilist tähelepanu lastele ja noortele. Ettevõtmisi, mis liidavad põlvkondi ja süvendavad oma riigi tunnet oli kõikjal Eestis ja kõikidele – sülelastest eakateni. Loodan, et see võimas õlg-õla-tunne jääb kestma,“ lausus õiguskantsler Ülle Madise.