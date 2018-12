EV100 animaseiklus „Lotte ja kadunud lohed“ valiti Berliini filmifestivali võistlusprogrammi

„Berliini filmifestival on üks olulisemaid filmimaailma sündmusi ja on suur rõõm, et Eesti film on üle mitme aasta jõudnud festivali võistlusprogrammi,“ sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp-Dallas .

„Leiutajateküla tegelased on Eesti inimestele väga armsaks saanud ning ootus Lotte uutele seiklustele kaasa elada on suur. Ootusärevust kruvib loomulikult ka see, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul valminud film on juba enne selle esilinastumist rahvusvahelist tähelepanu äratanud,“ lisab Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.