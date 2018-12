Vaba Lava Narva etenduskunstide nädalat külastas ligi 3300 inimest

Etenduskunstide nädala avas R.A.A.A.M-i uuslavastus "Transiit. Peatage muusika", mida külastas Narvas 230 vaatajat. Sama populaarseks osutus Soome kaasaegse tsirkusetrupi Horse Race Company "Urbotek", mida käis ka vaatamas 230 inimest ja mille töötubasid külastas ligikaudu 100 last.

Rootsi Kuningliku Draamateatri lavastust "Hedda Gabler" vaatas 205 külastajat, Leedu Riikliku Draamateatri dokumentaallavastust "Roheline aas", mis rääkis Ignalina tuumajaama töötajate isiklikest mälestustest ja kogemustest, jõudis teatrisse vaatama 473 inimest kolme etenduse peale kokku.

Publikut jagus ka teiste kodumaiste teatrite etendustele, seminaridele, kontsertidele ja kinoseanssidele. Vaba Lava Narva teatrikeskus võõrustas etenduskunstide nädala jooksul Eesti Vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidi koos Presidendi Kantseleiga, Rootsi Suursaatkonda, Soome Suursaatkonda, Saksa Suursaatkonda jne.

Vaba Lava juht Kristiina Reidolvi sõnul oli Vaba Lava Narva teatrikeskuse ehitamine ja arendamine aastaid kestev protsess.

"Pikk teekond päädis 11 päeva kestnud etenduskunstide nädalaga ning on suur rõõm, et koostöös erinevate saatkondadega õnnestus meil Narva etenduskunstide nädalale tuua väga kõrgel tasemel rahvusvahelist teatrit ning koos erinevate partneritega Narvast ja Eestist tuua idavirumaalasteni mitmekesist ja põnevat kultuuriprogrammi. Etenduskunstide nädalaga soovisime esitleda oma tegevuste paletti, mida publik tulevikus Vaba Lava Narva teatrikeskust külastades eest leiab," kirjeldas Reidolv. Ühtlas avaldas ta tänu kõigile Narva teatrikeskuse ja etenduskunstide nädala toetajatele, koostööpartneritele ja külastajatele.

Vaba Lava Narva etenduskunstide nädala korraldajatel on siiralt hea meel, et paljud kohalikud ja ka mujalt rahvas leidis avamisnädalal tee teatrikeskusesse. Vaba Lava Narva teatrikeskuse publikuküsitlusest selgus, et kohalik publik ootab innovatiivseid ja huvitavaid etendusi, mitmekesiseid kultuuriüritusi, uut hingamist, head keskkonda vaba aja veetmiseks ja et Narva ei jääks kõrvale üldisest elust.

Positiivset tagasisidet etenduskunstide nädalale tuli palju.

Narva linnakunstnik Deniss Polubojarov: "Uus teatrikeskus, uued teatrisuunad, kaasaegne teatrikunst – selline lootus tekkis nii minul kui minu sõpradel-tuttavatel, et tekib uus dialoog kaasaegse kunstiga. Olles Narva linnakunstnik ning 20 aastat tegev teatrivaldkonnas stsenograafia alal, võin öelda, et Vaba Lava kontseptsioon on unikaalne ning võiks olla rakendatav ka ükskõik millises maailma suurlinnas. Teatrikeskuse arhitektuur, sisekujundus, saal ja teatritehnika võimalused - kõik on peensuseni läbi mõeldud ning panevad mind tundma, et ma tahaksin taas olla osaline protsessis ja mitte ainult pelgalt vaataja rollis.”

Narva kunstnik ja fotograaf Eduard Zentshik: "Uus saal on väga kaasaegne ja võimaldab tutvuda kaasaegsete suundadega nii teatri kui visuaalkunstis. Võin öelda, et just sellest on meie regioonis väga puudus. Isiklikult meeldis mulle etendustest kõige enam „Hedda Gabler“ – etendus esteetilises plaanis minu jaoks väga nauditav. Nii lavastuse kaasaegne kontseptsioon kui tehniline teostus läbi videoprojektsiooni oli väga tugev ja huvipakkuv. Huvitav vaatamine oli ka soome kaasaegse tsirkuse lavastus Urbotek, kuigi see lavastus oli sobiv pigem noortele – saalis oli palju lapsi.”

Vaba Lava Narva teatrikeskuse valmimist ja etenduskunstide nädalat toetasid Kultuuriministeerium ja Vabariigi Valitsus, EAS, EV100, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Rootsi Instituut, Rootsi Suursaatkond, Soome Instituut Eestis, Goethe Instituut, Saksamaa Suursaatkond, Jysk, Kreenholm, MyFitness, Dunker, Astri Keskus, Piletilevi.

18. jaanuaril 2019 esietendub Vaba Lava Narva teatrikeskuses vene lavastaja Juri Muravitski techno-draama “Ära imesta, kui tullakse süütama sinu maja“. Lavastus valmib Vaba Lava ja Vene Teatri koostööna.

Lavastus põhineb tuntud poola dramaturgi ja ajakirjaniku Pavel Demirski samanimelisel ühevaatuselisel näidendil, mis valmis koostöös Paulina Muravskajaga. Lugu põhineb reaalsetel sündmustel. Ühes tehases lülitati tööviljakuse suurendamise eesmärgil välja ohutussüsteem, mille tagajärjel sai pressi all surma üks tööline. Loo peakangelane on selle mehe noor lesk. Õiglust taotledes alustab ta võitlust süsteemi vastu.