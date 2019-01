Esilinastub EV100 animaseiklus „Lotte ja kadunud lohed“

„Filmi tegemisse on pühendatud palju tööd, kuid veel rohkem armastust. Loodan, et seda head emotsiooni tajuvad kõik vaatajad,“ avaldas filmi režissöör Janno Põldma lootust.

Riigikantselei EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on südika koeratüdruku seiklused Eesti inimestele väga südamelähedaks saanud.

„On suur rõõm, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul on armastatud koguperefilmi uue osa saanud ja filmisõpradel on taas võimalus Leiutajateküla tegelastega kohtuda,“ lisas Soe.