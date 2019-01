EV100 välisprogrammi lõpetas Roomas Hortus Musicuse kontsert

Hortus Musicuse kontsert lõpetas sarja Estonia in Musica 2018, mis toimus festivali „The Music Festival of the Nations“ raames. Kontserdi korraldaja on Itaalia Eesti Selts koostöös Concerti del Tempietto, Santa Cecilia konservatooriumi ja Eesti Kontserdiga. Publik sai nautida tuli nii eesti – Pärt, Kaumann – kui ka itaalia heliloojate – Marini, Monteverdi, Gabrieli – muusikat.