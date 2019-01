Vabadussõja 100. aastapäeva puhul avatakse Kehra lahingu mälestussammas

Anija vallavanema Arvi Karotami sõnul on olulise sümboli valmimisse panustanud väga paljud. „Heade inimeste toel on lõpuks valminud vääriline mälestussammas Vabadussõja esimese võiduka pöördelahingu meenutamiseks. Väärikas 6,5-meetrine taastatud sammas on nüüd kõigile Kehra inimestele, linna külastajatele ja ka rongiga möödasõitjaile nähtav,” lisas Karotam.