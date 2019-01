Kommunismiohvrite memoriaali autorid pälvisid Postimehe aasta inimese tiitli

Memoriaalist on saanud koht, kuhu oma leina, mälestuste ja meenutustega tulla inimestel, kes kaotasid kommunistliku terrori tõttu oma lähedased. Samuti on memoriaalist saanud turismimagnet, mis aitab meil rääkida Eesti ajaloo traagilistest sündmustest. "Kommunistlikust terrorist rääkimine on oluline ka selleks, et sellised teod enam kunagi ei korduks," toonitas Hussar.